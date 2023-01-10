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В Костанайской области за сутки в снежном плену оказались 12 человек

помощь Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области
В Костанайской области за сутки в снежном плену оказались 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает группа по связям с общественностью ДЧС региона, 9 января за поселком Сулуколь Аулиекольского района в снежном заносе оказался легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели направили к месту вызова технику высокой проходимости "КАМАЗ-вахтовка" и 3 человек. В 19:17 автомашину обнаружили на участке автодороги областного значения Аулиеколь – Жолдама в 40 км от поселка Сулуколь.

"Пленниками непогоды оказались 5 человек на легковом автомобиле. В результате ухудшения погодных условий, резкого понижения температуры "Жигуленок", на котором они ехали, вышел из строя. Спасатели эвакуировали пассажиров в поселок Аулиеколь и разместили их в пункте обогрева, расположенном в местной школе-интернате, где их обеспечили горячим питанием", – рассказали в департаменте.


снежный занос

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области

В этот же день другую спасательную операцию организовали сотрудники отдела по ЧС Камыстинского района. На  трассе Костанай – Карабутак, в 36 км от поселка Камысты, сломался автомобиль марки Mercedes-Benz. Спасатели помогли починить иномарку и в 23:00 доставили в пункт обогрева поселка Ливановка 7 человек, из них 5 детей.


помощь спасателей

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области

"Аварийно-спасательные работы прошли успешно. Все спасенные в медицинской помощи не нуждались. ДЧС Костанайской области предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях, связанных с резким понижением температуры, и призывает население отказаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов".Группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области

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