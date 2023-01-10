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В Перу погибли не менее 12 человек в ходе новой волны протестов

беспорядки в Перу Фото: pixabay
Столкновения между протестующими и полицией у аэропорта в Хульяке начались 6 января из-за избранного президента Дины Болуарте, сообщает Zakon.kz.

Не менее 12 человек погибли и 38 пострадали в ходе антиправительственных демонстраций протеста в городе Хульяка, сообщает ТАСС.

В списке погибших значатся 12 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Участники манифестаций требуют отставки президента Дины Болуарте и проведения новых выборов главы государства.

Дина Болуарте в среду приняла присягу в качестве нового президента Перу, после того как парламент страны сместил с этой должности Педро Кастильо. Отстраненный леворадикал провел на посту главы государства менее полутора лет, прежде чем депутаты с третьей попытки объявили ему импичмент.

Этому предшествовало несколько политических скандалов и обвинений Кастильо в коррупции и назначении на государственные должности приближенных и лиц, не имеющих необходимой квалификации. 

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