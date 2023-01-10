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В Японии выявили новую вспышку птичьего гриппа

в Японии начали уничтожать кур Фото: pixabay
Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Миядзаки, начато уничтожение около 100 тысяч кур, сообщает Zakon.kz.

Подозрение на заболевание возникло накануне, когда сотрудники птицефермы по производству яиц в городе Каваминами обнаружили мертвых кур-несушек. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа, сообщает РИА Новости.

Был введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

Эксперты связывают это с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц, который начался уже в конце сентября, и распространением вируса в различных регионах. Птичий грипп уже стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии.

С учетом последней вспышки число уничтоженных птиц в Японии в этом сезоне из-за птичьего гриппа превысило отметку в 10 млн, что являлось антирекордом до настоящего времени. В позапрошлом сезоне, который нанес самый масштабный ущерб птицеводству из-за птичьего гриппа, с ноября 2020 года по конец марта 2021-го было уничтожено 9,87 млн кур, произошло 52 вспышки в 18 префектурах.

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