Крайне опасный тип птичьего гриппа обнаружили в Японии

Первый случай заражения птичьим гриппом зафиксировали в Японии. Для урегулирования эпидситуации запланировано заседание кабмина, сообщает Zakon.kz.

На одной из ферм на юге Японии впервые в этом году зафиксировали случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа Н5. Чтобы остановить распространение вируса местные власти приняли решение уничтожить 40 тысяч голов домашней птицы, передает Reuters.

Генетическое обследование специалисты провели на ферме после того, как накануне, 24 ноября, несколько куриц умерли без видимых причин и повреждений. Крайне опасный штамм вируса в последние годы распространился по всему миру и привел к гибели почти 18 миллионов птиц на разных континентах.

Чтобы урегулировать ситуацию, премьер-министр Японии Фумио Кисида запланировал совещание кабинета министров страны. Правительство намерено разработать план по предотвращению распространения опасного вируса.

Ранее национальная администрация по санитарной ветеринарии и безопасности продовольствия Румынии заявила о том, что вирус птичьего гриппа H5N1 обнаружен на ферме на юге страны.