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В Казахстане продлили срок подачи заявки на получение компенсаций по тенговым депозитам

В Казахстане продлили срок подачи заявки на выплату компенсации по тенговым депозитам Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 30 декабря 2022 года внесены изменения в Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге), сообщает Zakon.kz.

В частности, срок подачи заявки на получение компенсаций по тенговым депозитам продлен до 10 февраля 2023 года.

Выплата премии осуществляется по компенсируемым депозитам.

При этом выплата компенсации не осуществляется по следующим депозитам: вклады до востребования, условные вклады и текущие банковские счета.

Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 миллионов тенге в каждом банке-участнике.

При наличии у вкладчика более одного компенсируемого депозита в одном банке-участнике выплата компенсации осуществляется на общую сумму денег в пределах 20 млн тенге на компенсируемых депозитах в таком банке-участнике.

При этом уточняется, что в случае смерти вкладчика при предоставлении подтверждающих документов о смерти до 10 февраля 2023 года подача заявления для выплаты компенсации не требуется.

В этом случае дальнейшая выплата компенсации наследникам производится при условии представления документов, подтверждающих принятие наследства. При выплате компенсации наследнику и наличии у наследника вклада в том же банке-участнике компенсация производится отдельно по вкладу, принадлежащему умершему вкладчику и наследнику в таком банке-участнике, но не более 20 млн тенге в совокупности по всем вкладам умершего вкладчика и не более 20 млн тенге в совокупности по всем вкладам, принадлежащим наследнику в банке-участнике.

Также говорится, что при безвозмездной уступке прав вклада в жилищные строительные сбережения в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка вклада, зафиксированного на конец операционного дня за указанный период, но не более 20 млн тенге в совокупности по всем вкладам вкладчика в жилищном строительном сберегательном банке, умноженную на 10%.

При этом в случае безвозмездной уступки вклада в жилищные строительные сбережения, сумма которых в совокупности по всем вкладам вкладчика в жилищном строительном банке превышала 20 млн тенге по состоянию на 23 февраля 2022 года, превышающие указанный порог суммы вкладов не включаются в расчет компенсации у вкладчика, принявшего вклад.

Постановление вводится в действие с 20 января 2023 года.

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