КГД даст разъяснения по новому закону о банкротстве физлиц

17 января в 11:00 (время Астаны) на ПРАВМЕДИА состоится прямой эфир, в ходе которого расскажут, как должен работать на практике закон о банкротстве физлиц, а также будут даны разъяснения и ответы на вопросы по применению процедуры банкротства граждан, сообщает Zakon.kz.

Ведущий – Кайрат Миятов, заместитель председателя КГД МФ РК, участник рабочей группы по разработке Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".



Задавайте вопросы по теме. Ответы на наиболее важные и актуальные из них прозвучат в прямом эфире.

Трансляцию можно будет посмотреть здесь.