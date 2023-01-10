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Законодательство РК

КГД даст разъяснения по новому закону о банкротстве физлиц

КГД даст разъяснения по новому закону о банкротстве физлиц Фото: Zakon.kz
17 января в 11:00 (время Астаны) на ПРАВМЕДИА состоится прямой эфир, в ходе которого расскажут, как должен работать на практике закон о банкротстве физлиц, а также будут даны разъяснения и ответы на вопросы по применению процедуры банкротства граждан, сообщает Zakon.kz.

Ведущий – Кайрат Миятов, заместитель председателя КГД МФ РК, участник рабочей группы по разработке Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Задавайте вопросы по теме. Ответы на наиболее важные и актуальные из них прозвучат в прямом эфире.

Трансляцию можно будет посмотреть здесь

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