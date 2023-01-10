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В Перу 17 человек погибли при попытке протестующих взять штурмом аэропорт

полиция Перу Фото: pixabay
По меньшей мере 17 человек погибли 10 января в Перу в результате столкновений протестующих, пытавшихся взять штурмом аэропорт, с силами безопасности, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в юго-восточном городе Хулиака, в регионе Пуно. Предыдущее число погибших, составлявшее 12 человек, увеличилось. Пятеро из 40 раненных скончались позже от полученных травм., сообщает South China Morning Post.

В целом, с учетом этих новых смертельных случаев, по всей стране погибли уже 39 человек. Демонстранты уже пытались захватить аэропорт Хулиака 7 января.

Демонстранты требовали ухода президента Дины Болуарте, которая заняла этот пост после отстранения и ареста бвышего президента Педро Кастильо 7 декабря. Болуарте была вице-президентом Кастильо. Но многие коренные жители называют ее предательницей.

Отстранение Кастильо от власти после того, как он попытался распустить конгресс, спровоцировало столкновения по всей стране. Против Кастильо возбудили несколько дел о коррупции.

Протестующие, разгневанные смещением Кастильо, требуют отставки Болуарте и немедленного проведения новых выборов. Выборы уже перенесли с 2026 года на апрель 2024 года.

По состоянию на 10 января, протестующие блокировали дороги в шести из 25 департаментов страны, включая районы, популярные среди туристов.

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