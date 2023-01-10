Алматинцев предупредили о громких звуках и скоплениях людей

Акимат Алматы 10 января обратился с заявлением к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

В городском ведомстве заявили, что с девятого января и до начала февраля в Алматы на разных открытых локациях пройдут съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков.

Также сказано, что некоторые съемки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки.

"Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях". Пресс-служба акимата Алматы

В этой связи жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к съемочному процессу.

Весной 2021 года сообщалось о съемках индийского фильма в Алматы.