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Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

учения ОДКБ Фото: пресс-служба Минобороны РК
Учение ОДКБ "Нерушимое братство-2023" планировалось провести на территории Армении, сообщает Zakon.kz.

Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений Организации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости

"Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся".Никол Пашинян

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств.

За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении.

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