Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Учение ОДКБ "Нерушимое братство-2023" планировалось провести на территории Армении, сообщает Zakon.kz.

Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений Организации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся". Никол Пашинян

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск ВС РФ и подразделений национальных армий иностранных государств.

За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Армении.