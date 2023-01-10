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Законодательство РК

С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины

С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины Фото: akorda.kz
Казахстанцам с 12 января запретят страховать иностранные машины. Оформлять полисы на подобные авто смогут только граждане других государств, сообщает Zakon.kz.

Соответственно, казахстанцы не смогут и ездить по страховке на автомобилях из других стран, пишет портал "Колеса".

Говорится, что страховые полисы, оформленные до 12 января 2023 года, будут действительны до окончания срока.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства" был одобрен президентом и вступит в силу 12 января 2023 года. В числе прочего в нем прописаны поправки в законы об обязательном страховании ГПО автовладельцев и "О дорожном движении".

С 12 января статья 10 закона о страховании будет дополнена новым пунктом 5-2, который гласит:

"Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения". То есть в КАП МВД РК.

Также 12 января вступают в силу поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым находящимися в международном движении будет считаться автомобиль, цитируем, "если он эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и:

  • принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан;
  • не зарегистрировано в Республике Казахстан;
  • временно ввезено в Республику Казахстан".

Находиться в стране такой автомобиль сможет до года с перерывом перед следующим ввозом не менее чем на 30 дней.

Таким образом, с 12 января 2023 года, чтобы получить страховой полис, машина должна либо стоять на казахстанском учете, либо принадлежать и управляться нерезидентом-иностранцем без вида на жительство. Гражданам Казахстана страховать авто с зарубежным учетом законом будет запрещено. Невозможно будет такие машины и продавать друг другу по страховке.

Авто на транзитных госномерах при этом продолжат все так же страховать на 10 дней.

Эти же поправки в закон "О дорожном движении" разрешают легализовывать праворульные иностранные автомобили. Но сама легализация запустится позднее после исправления ошибок и дополнения в необходимой документации.

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