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Женис Касымбек встретился с жителями Алматинского района столицы

Встретился с жителями района Алматы Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Какие вопросы задавали горожане, он рассказал на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата столицы.

"Встретился с жителями района Алматы. В формате "открытого микрофона" все желающие смогли задать вопросы. Встреча продлилась более 3 часов. Подобные встречи будем проводить на регулярной основе, в том числе будем встречаться с жителями и других районов города, жилых массивов.


Женис Касымбек встретился

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


Жители района поднимали вопросы по строительству социальных объектов, инженерных сетей, дорог и тротуаров, дворов и общественных пространств, благоустройству, установке теплых остановок, камер видеонаблюдения, запуску новых маршрутов, Интернету, инфраструктурным объектам и др.

Остановлюсь на основных вопросах. В городе имеется потребность в дополнительном объеме воды, теплоснабжения, электроснабжения. Поставил задачу до начала следующего отопительного сезона завершить строительство ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций. Данные объекты позволят значительно увеличить объем теплоснабжения, также охватить теплом будущие районы застроек. Кроме того, в текущем году планируем запустить работу станции питьевой воды (НФС-3) на полную мощность, что также снимет вопросы по подаче воды. Но в ближайшие несколько лет и этого будет недостаточно, поэтому в проект Генплана города вносим строительство ряда объектов, которые позволят обеспечивать систему жизнеобеспечения города на должном образе.


Женис Касымбек встретился

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


На встрече жители также поднимали вопросы по городской поликлинике №15 и школе №13 (ЖМ Промышленный). По поликлинике – в этом году начнем проектирование, после приступим к строительству. По школе – планируем приступить к строительству нового корпуса в текущем году.


Встретился с жителями района Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


Также с наступлением весны продолжим системную работу по благоустройству районов, строительству дорог и тротуаров, дворов и общественных пространств и др. Поступившие на встрече вопросы взяли в работу, жители будут знать о ходе исполнения", – написал аким столицы.


Женис Касымбек встретился

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


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