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МЧС РК: В жилом многоэтажном доме Караганды предположительно произошел взрыв газа

МЧС РК: В жилом многоэтажном доме Караганды предположительно произошел взрыв газа Фото: МЧС РК
В 16-этажном доме в Караганде предположительно произошел взрыв газа, сообщает Zakon.kz.

Информацией об этом поделилась пресс-служба МЧС РК.

В доме один подъезд и 127 квартир. Взрыв предположительно произошел на восьмом этаже. Из-за этого квартира горит открытым пламенем. Спасатели эвакуируют людей, в подъезде сильное задымление.


"На месте силы и средства ДЧС Карагандинской области, оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф, всего 50 человек личного состава и 12 единиц техники". Пресс-служба МЧС РК

Для обогрева жильцов к месту следуют три вахтовых автобуса Департамента по ЧС Карагандинской области.

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