Ситуация в Украине: Анналена Бербок прибыла в Харьков, цена на российскую нефть упала до 37,80

Фото: germania.diplo.de

В Белом доме не ожидают сокращения в 2023 году средств на помощь Украине, Эстония намерена законодательно изъять российские активы, сообщает Zakon.kz.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Как уточнили в немецком МИД, ее пригласил украинский коллега Дмитрий Кулеба. Поездку до последнего держали в секрете. Цель визита Бербок – познакомиться с ситуацией и послушать, что говорят горожане.

В Херсон приехал депутат немецкого Бундестага Маркус Фабер, чтобы посмотреть, как там живут люди, сообщил губернатор региона Янушевич.

Украинская компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии по всей Украине после того, как многие области превысили лимиты потребления.

В 2023 году Великобритания достигнет или превысит уровень прошлогодней военной поддержки Украины, сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Также в Белом доме не ожидают сокращения в 2023 году средств на помощь Украине.

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Чехии, президентом Словении, премьер-министром Португалии и премьер-министром Северной Македонии. Со всеми лидерами обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины.

Кабинет министров Украины вышел из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Грузия не будет возвращать Украине поставленные ей в 2008 году зенитно-ракетные комплексы "Бук", так как купила их, а не получила бесплатно, сообщили в министерство обороны Грузии.

Цена на российскую нефть бренда Urals упала до 37,80 долларов за баррель. Это значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G7 после санкций.

Эстония первой в Европе намерена законодательно изъять российские активы. Речь идет о минимум 20 миллионах евро. Принадлежащие гражданам РФ средства были заморожены в рамках санкционной политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов зарубежными странами будет чревата последствиями.

Также Песков прокомментировал то, что в Армении отказались проводить учения ОДКБ на своей территории. Пресс-секретарь президента России заявил, что они изучат вопрос, но Армения остается близким союзником, диалог будет продолжен. Читайте также Пашинян не исключил замену российских миротворцев в Карабахе на корпус ООН Во Франции хотят повысить пенсионный возраст В Перу 17 человек погибли при попытке протестующих взять штурмом аэропорт

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