Ситуация в Украине: Анналена Бербок прибыла в Харьков, цена на российскую нефть упала до 37,80
Фото: germania.diplo.de
В Белом доме не ожидают сокращения в 2023 году средств на помощь Украине, Эстония намерена законодательно изъять российские активы, сообщает Zakon.kz.
- Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок приехала в Харьков. Как уточнили в немецком МИД, ее пригласил украинский коллега Дмитрий Кулеба. Поездку до последнего держали в секрете. Цель визита Бербок – познакомиться с ситуацией и послушать, что говорят горожане.
- В Херсон приехал депутат немецкого Бундестага Маркус Фабер, чтобы посмотреть, как там живут люди, сообщил губернатор региона Янушевич.
- Украинская компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии по всей Украине после того, как многие области превысили лимиты потребления.
- В 2023 году Великобритания достигнет или превысит уровень прошлогодней военной поддержки Украины, сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства.
- Также в Белом доме не ожидают сокращения в 2023 году средств на помощь Украине.
- Зеленский провел переговоры с премьер-министром Чехии, президентом Словении, премьер-министром Португалии и премьер-министром Северной Македонии. Со всеми лидерами обсуждались вопросы оборонной поддержки Украины.
- Кабинет министров Украины вышел из соглашения с правительством России о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
- Грузия не будет возвращать Украине поставленные ей в 2008 году зенитно-ракетные комплексы "Бук", так как купила их, а не получила бесплатно, сообщили в министерство обороны Грузии.
- Цена на российскую нефть бренда Urals упала до 37,80 долларов за баррель. Это значительно ниже лимита в 60 долларов за баррель, установленного G7 после санкций.
- Эстония первой в Европе намерена законодательно изъять российские активы. Речь идет о минимум 20 миллионах евро. Принадлежащие гражданам РФ средства были заморожены в рамках санкционной политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов зарубежными странами будет чревата последствиями.
- Также Песков прокомментировал то, что в Армении отказались проводить учения ОДКБ на своей территории. Пресс-секретарь президента России заявил, что они изучат вопрос, но Армения остается близким союзником, диалог будет продолжен.
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