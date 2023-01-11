В 13 областях Казахстана введено временное ограничение движения

10 января по состоянию на 21:45 в 13 областях страны введено временное ограничение движения, сообщает Zakon.kz.

Как передает АО "НК "ҚазАвтоЖол", режим вводится на 52 участках автодорог республиканского значения в связи с сильными морозами.

Движение ограничено только для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Объясняется, что данная мера позволит избежать внештатных ситуаций на трассах. Для того, чтобы пользователи республиканских автодорог могли переждать непогоду, Национальным оператором подготовлено более 120 обогревательных пунктов.



