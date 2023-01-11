В 13 областях Казахстана введено временное ограничение движения
Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
10 января по состоянию на 21:45 в 13 областях страны введено временное ограничение движения, сообщает Zakon.kz.
Как передает АО "НК "ҚазАвтоЖол", режим вводится на 52 участках автодорог республиканского значения в связи с сильными морозами.
Движение ограничено только для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
Объясняется, что данная мера позволит избежать внештатных ситуаций на трассах. Для того, чтобы пользователи республиканских автодорог могли переждать непогоду, Национальным оператором подготовлено более 120 обогревательных пунктов.
"Дорожники продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. Работа в рамках зимнего содержания, в том числе и посыпка республиканских трасс пескосоляной смесью, ведется бесперебойно". Пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол"
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