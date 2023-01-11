За сутки один казахстанец скончался от КВИ с признаками пневмонии

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Казахстане. Двумя сутками ранее в стране выявили 120 заболевших. Информацию о КВИ опубликовал Минздрав, сообщает Zakon.kz.

На 11 января в стране выявили 175 заболевших коронавирусной инфекцией (КВИ+), у девятерых диагностировали КВИ с признаками пневмонии (КВИ-). Один пациент с КВИ- скончался.

Лечение от КВИ продолжают получать 2400 человек (–2 255+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 240 пациентов, на амбулаторном уровне – 2160 пациентов.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: