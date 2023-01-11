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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 11 января 2022 года

Пленарное заседание Мажилиса – 11 января 2022 года Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 11 января проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проекту Социального кодекса.

Также рассмотрят проект Конституционного закона "О внесении изменений в некоторые конституционные законы РК".

Подготовят заключения по проектам законов:

  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения.
  • О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях.
  • О теплоэнергетике.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики.
  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.
  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).
  • О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
  • О местном самоуправлении в РК.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам местного самоуправления.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения.
  • О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года.
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа" (первое чтение).
  • О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами.
  • О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.


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