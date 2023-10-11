Пленарное заседание Мажилиса – 11 октября 2023 года

В Мажилисе Парламента Казахстана 11 октября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

О государственных закупках.

О ратификации соглашения между правительством РК и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане 73 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.



Также заслушают информацию заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса Парламента РК в ходе их выезда в регионы.



