Пленарное заседание Мажилиса – 11 октября 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 11 октября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
- О государственных закупках.
- О ратификации соглашения между правительством РК и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане 73 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.
Также заслушают информацию заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса Парламента РК в ходе их выезда в регионы.
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