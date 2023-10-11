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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 11 октября 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 11 октября 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 11 октября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • О государственных закупках.
  • О ратификации соглашения между правительством РК и Всемирной организацией здравоохранения об организации в Астане 73 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения.

Также заслушают информацию заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой о результатах рассмотрения государственными органами обращений граждан, поступивших депутатам Мажилиса Парламента РК в ходе их выезда в регионы. 


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Анастасия Стативкина
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