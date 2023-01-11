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Акчулаков рассказал, будет ли Казахстан экспортировать нефть в Германию

Казахстан нефть Германия планы Фото: primeminister.kz
В кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос по поводу возможностей экспорта казахстанской нефти в Германию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас пока что предполагается экспортировать в год до 1,5 млн тонн.

"До шести миллионов мы можем экспортировать, но потребность у Германии, конечно, выше". Болат Акчулаков

При этом он ответил, что для старта экспорта нужен был ответ от России, потому что нефть транспортируется по ее территории.

"Мы ждали официального подтверждения у коллег из Российской Федерации, потому что пропуск через их границу. Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем". Болат Акчулаков

Министр уверен, что мощностей для экспорта хватит.

"Пока устно есть, письменно еще нет. Я не думаю, что это будет проблема, мощности хватает. Там главное, чтобы потребители брали. Больших проблем с Российской Федерацией в отношении прокачки никогда у нас не было. Суммарно по году может быть до 1,5 млн. Но максимально, что мы можем выдать, – 6 млн, может, тонн в год". Болат Акчулаков

Как он заключил, первую партию отправят, как только получат подтверждение, и еще нужно будет, чтобы транспортные организации также подписали соответствующие договора.

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Акчулаков Болат Правительство РК Казахстан
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