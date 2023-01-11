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Казахстан отправил на Универсиаду в США 78 спортсменов

Универсиада Открытие Казахстан Фото: Instagram/lakeplacid2023
С 12 по 22 января в американском городе Лэйк-Плэсиде пройдет ХХХ Всемирная Зимняя Универсиада с участием 78 казахстанских студентов. За медали студенческих Игр в борьбу вступят 1443 атлета из 50 стран мира, сообщает Zakon.kz.

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На аренах Лэйк-Плэсида будет разыграно 86 комплектов медалей по 12 видам спорта. Честь Казахстана будут защищать 78 спортсменов в десяти видах спорта. В истории студенческого спорта наши атлеты наивысших результатов достигли на Универсиаде 2017 года в Алматы.

6 лет назад казахстанские студенты заработали 36 наград различного достоинства: 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. В общекомандном медальном зачете Казахстан уступил только россиянам, у которых 71 медаль.

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