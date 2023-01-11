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Кто сможет получить выплаты из ЕНПФ в 2023 году

Кто сможет получить пенсионные выплаты из ЕНПФ в 2023 году Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Едином пенсионном накопительном фонде (ЕНПФ) рассказали, кто имеет право на выплаты из ЕНПФ в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2023 года право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов по установленному графику имеют:

  • женщины по достижении 61 года (данная норма по возрасту действует до 2028 года);
  • мужчины по достижении 63 лет;
  • лица, имеющие инвалидность первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно.

Для назначения выплат, которые включают государственную пенсию – это базовая и солидарная, и накопительную из ЕНПФ, пенсионерам по возрасту достаточно обратиться с одним заявлением и пакетом документов в подразделения Государственной корпорации "Правительство для граждан" (ЦОН).

Лицам, имеющим инвалидность первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно, нужно обратиться с заявлением в отделение ЕНПФ или через сайт Фонда.

В личном кабинете нужно выбрать раздел "Услуги" – "Подать заявление о назначении пенсионных выплат". Там же можно найти подробный перечень необходимых документов. Днем обращения считается дата приема либо поступления документов в ЕНПФ.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

При этом днем обращения за пенсионной выплатой считаются:

  • для получателей, достигших пенсионного возраста, – день регистрации заявления в Государственной корпорации либо дата возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ;
  • для получателей, являющихся лицами с инвалидностью первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно, – дата приема либо поступления документов в ЕНПФ.

ЕНПФ переводит суммы пенсионных выплат получателей:

  • лицам с инвалидностью первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно, – в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов;
  • достигшим пенсионного возраста – в Государственную корпорацию согласно графикам пенсионных выплат.

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей в соответствии с установленным госкорпорацией графиком пенсионных выплат, но не ранее даты возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Как отметили в ЕНПФ, претендовать на выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов также могут и люди, выезжающие за границу на постоянное место жительства.

Для этого им необходимо обратиться в органы миграционной полиции, получить там статус "выезд на ПМЖ", затем получить гражданство другого государства. После правильного оформления выезда выезжающему необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ, который осуществит пенсионную выплату в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов.

В фонде подчеркнули, что выплаты пенсионных накоплений осуществляются только на банковский счет самого получателя и могут быть запрошены получателем в любой валюте: в тенге, российских рублях, евро, долларах США или фунтах стерлингов.


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