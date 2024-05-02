Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут освобождены от подоходного налога
Об
этом говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на сенатский запрос.
Сейчас
Налоговый кодекс РК облагает 10% индивидуальным подоходным налогом (ИПН)
пенсионные выплаты из ЕНПФ, признавая их доходом. Правительство с учетом
социального значения вопроса решило изменить подход, освободив эти выплаты от
ИПН.
"Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. Сумма потерь по ИПН составит 4,1 млрд тенге", – ответил Олжас Бектенов.
Льгота
будет применяться только к получателям, проживающим в Казахстане. Граждане,
выезжающие за границу, и наследники средств из ЕНПФ будут облагаться ИПН.
Депутаты
также отмечают, что пенсионные и социальные выплаты из ЕНПФ должны
корректироваться с учетом ИПН, возникшего при единовременных пенсионных
выплатах для улучшения жилищных условий или оплаты лечения.
"Это может привести к уменьшению пенсий, иногда ниже минимума, вызывая социальное недовольство", – отмечают депутаты.
Ранее
в АО "ЕНПФ"
предоставили ключевые показатели фонда на 1 апреля 2024 года.