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Законодательство РК

Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут освобождены от подоходного налога

Пенсионные деньги, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 12:39 Фото: Zakon.kz
Пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда в Казахстане освободят от подоходного налога, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на сенатский запрос.

Сейчас Налоговый кодекс РК облагает 10% индивидуальным подоходным налогом (ИПН) пенсионные выплаты из ЕНПФ, признавая их доходом. Правительство с учетом социального значения вопроса решило изменить подход, освободив эти выплаты от ИПН.

"Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. Сумма потерь по ИПН составит 4,1 млрд тенге", – ответил Олжас Бектенов.

Льгота будет применяться только к получателям, проживающим в Казахстане. Граждане, выезжающие за границу, и наследники средств из ЕНПФ будут облагаться ИПН.

Депутаты также отмечают, что пенсионные и социальные выплаты из ЕНПФ должны корректироваться с учетом ИПН, возникшего при единовременных пенсионных выплатах для улучшения жилищных условий или оплаты лечения.

"Это может привести к уменьшению пенсий, иногда ниже минимума, вызывая социальное недовольство", – отмечают депутаты.

Ранее в АО "ЕНПФ" предоставили ключевые показатели фонда на 1 апреля 2024 года.

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