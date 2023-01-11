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Законодательство РК

Госрегулирование цен на газ введут в Казахстане

Казахстан Мажилис газ цена регулирования законопроект Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа", предусматривающий госрегулирование цен на газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект разработан депутатами парламента в целях изменения правовых основ регулирования оборота сжиженного нефтяного газа.  

"Цена на сжиженный нефтяной газ стала условным пусковым механизмом протестных выступлений в январе 2022 года. Нестабильность цены вызвана в том числе повсеместной непрозрачностью отрасли, недобросовестным посредничеством, большими объемами теневого экспорта и, как следствие, искусственным дефицитом топлива для населения".Депутат Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева

По ее словам, законопроект направлен на максимальную автоматизацию и цифровизацию всех процессов на рынке сжиженного газа. Субъекты рынка будут обязаны предоставлять оператору фискальных данных информацию об объемах, цене, точном месте розничной реализации. Для получения данных об оптовых потоках сжиженный газ вносится в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на товар.

Также уточняется функционал объектов инфраструктуры рынка сжиженного газа – производственных комплексов, автозаправок, газонаполнительных пунктов и других, усиливается ответственность местных исполнительных органов за распределение лимитов газа внутри региона. Ожидается, что после оцифровки отрасли процесс распределения будет происходить в информационной системе на основе анализа данных.

В начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. В стране был введен режим ЧП. 

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