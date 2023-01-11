ВОЗ призвала туристов носить маски из-за нового субварианта коронавируса

В ВОЗ заявили, что страны должны рассмотреть возможность рекомендовать пассажирам надевать маски во время дальних перелетов, учитывая быстрое распространение нового подварианта штамма "Омикрон" XBB.1.5, сообщает Zakon.kz.

В Европе субвариант XBB.1.5 был обнаружен в небольшом, но растущем количестве, отметили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Европы, сообщает Reuters.



XBB.1.5 – наиболее трансмиссивный субвариант штамма "Омикрон", обнаруженный на сегодняшний день. На него пришлось 27,6% из всех случаев заболевания COVID-19 в США за неделю.



Неясно, вызовет ли XBB.1.5 волну глобальных инфекций. Существующие вакцины по-прежнему защищают от тяжелых симптомов, госпитализации и смерти, говорят эксперты.

Опасения по поводу того, что XBB.1.5 может вызвать новую волну случаев заболевания в США и за их пределами, усиливаются на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19 в Китае, после того как в прошлом месяце страна отказалась от своей политики нулевой терпимости.