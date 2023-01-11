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Мороз усилится на юге Казахстана

Мороз усилится на юге Казахстана Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", ожидается усиление морозов на юге страны и ослабление морозов на севере. 

"Холодный арктический антициклон направляет свою траекторию на восточные, южные регионы республики, где ожидается морозная без осадков погода, лишь в северной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель". РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, на северо-западе, юго-востоке республики ожидается туман.

Температура воздуха будет постепенно повышаться:

  • на западе страны ночью от -15...-30 до -7...-20°С,
  • на северо-западе от -20...-28 до -13...-22°С,
  • на севере республики от -20...-35 до -13...-26°С,
  • в центре от -30...-41 до -17...-25°С,
  • на востоке страны от -32...-43 до -20...-30°С,
  • на юге основной фон температуры -22...-31°С,
  • на юго-востоке страны понижение от -20...-33 до -23...-36°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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