Мороз усилится на юге Казахстана

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", ожидается усиление морозов на юге страны и ослабление морозов на севере. "Холодный арктический антициклон направляет свою траекторию на восточные, южные регионы республики, где ожидается морозная без осадков погода, лишь в северной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель". РГП "Казгидромет" Как отметили синоптики, на северо-западе, юго-востоке республики ожидается туман. Температура воздуха будет постепенно повышаться: на западе страны ночью от -15...-30 до -7...-20°С,

на северо-западе от -20...-28 до -13...-22°С,

на севере республики от -20...-35 до -13...-26°С,

в центре от -30...-41 до -17...-25°С,

на востоке страны от -32...-43 до -20...-30°С,

на юге основной фон температуры -22...-31°С,

на юго-востоке страны понижение от -20...-33 до -23...-36°С. Читайте также Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов Сильный мороз, туман и шквал ожидаются в шести областях Казахстана

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