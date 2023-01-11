Мнения экспертов по влиянию китайского юаня на тенге разделились

Скажется ли экономическая ситуация в соседнем Китае, меняющийся уровень инфляции и обменный курс юаня на ситуации в Казахстане и положении тенге, Zakon.kz узнал у экономистов.

Единого мнения по этому вопросу не оказалось. Одни эксперты считают, что сильного влияния юаня на тенге нет, и он окажется опосредованным через рубль, другие заявляют, что влияние будет негативным и, возможно, снижение экспорта в Китай, а третьи – что произойдет изменение самой структуры торгового баланса.



Локальный юань – опосредованное влияние на тенге

"Какого-то сильного влияния я не вижу. Юань по отношению к нам – это достаточно локальная валюта, она не имеет большого хождения на нашем рынке, и ее влияния не было сильно заметно. Я не вижу большой взаимосвязи. Скорее, будет опосредованное влияние, поскольку юань сейчас увеличивает хождение на российском рынке в силу объективных причин, поскольку российская экономика все больше и больше начинает завязываться на китайский рынок и, соответственно, на экономику. Они начинают завязываться и на китайскую финансовую систему. И если раньше золотовалютные резервы были номинированы в долларах и евро, сейчас перекладываются в юань. Доходит до того, что россияне запрещают вкладывать свои золотовалютные резервы в доллар и евро. Если не ошибаюсь, то фонд национального благосостояния у них уже состоит на 60% из юаня", – отметил эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев.

По мнению экономиста, это говорит о том, что влияние юаня на российскую экономику растет, и достаточно серьезно. А Казахстан, в свою очередь, больше завязан на рубль, и если российская валюта будет, в основном, как флюгер "зеркалить" юань, а поскольку наша страна достаточно сильно зависима от российской экономики, то она может в свою очередь "зеркалить" рубль. Таким образом, считает эксперт, влияние юаня на тенге есть, но оно опосредованное.

"Мы по-прежнему больше "зеркалим" рубль. Хотя с прошлого года в меньшей степени. В прошлом году поведение тенге стало менее зависимым от поведения рубля. Но 2022 год был для рубля достаточно необычным. Из-за всех санкций российская экономика попала в достаточно нестандартную ситуацию, и поэтому мы уже не могли "зеркалить" рубль в том же объеме, что и раньше. У нас была попытка вести свою независимую политику. В любом случае на обозримой перспективе нельзя сказать, что наша денежно-кредитная политика, и в том числе валютная политика, будет так сильно оторвана от российской. Уж больно мы завязаны на российский рынок в этом смысле", – говорит Арман Бейсембаев.

Эксперт подчеркнул, что российский рынок полностью теряет европейский рынок и завязывается на Китай, и вот здесь поведение юаня будет отражаться на рубле.

Негативное влияние юаня на тенге не исключено

Экономист, директор ТОО "Universal Service – T" Марат Абдурахманов считает, что будет больше негативного влияния юаня на тенге. Эксперт обосновал свою позицию тем, что сейчас Китай возрождает Великий шелковый путь, который проходит через Казахстан. В результате этих действий объемы транзита должны снизиться, и наше государство получит меньше налогов и других сборов.

"Юань сам подешевел, потому что в Китае начинается глобальный кризис. У нас импорт из Китая составляет 16-20 млрд долларов, и он номинирован в юане. То есть, когда там товары станут еще дешевле, что-то восстанавливать и производить в Казахстане, мягко говоря, будет еще тяжелее. При этом будет импорт инфляции. Юань обесценился на более чем 10% за последний месяц, и вот эта вся инфляция придет и к нам. Поэтому только негативные последствия нас ждут от этого явления. Межправительственное соглашение о взаимной конвертации рубля и тенге поставили на утрату, поэтому такого влияния уже не будет опосредованного", – отметил Марат Абдрахманов.

По его словам, Китай является крупнейшим потребителем казахстанской горнорудной промышленности. Если в Китае упадут заказы, то они будут покупать меньше газа, руды и всего остального. Соответственно, экспорт казахстанского сырья в Китай упадет, но эксперт такую ситуацию называет нормальным явлением и уверен, что не нужно этого бояться. Экономика циклична, отмечает эксперт, поэтому надо понимать, почему это происходит, и принимать соответствующие меры.

"Но пока я не вижу никаких мер по подготовке к глобальному кризису и рецессии в этом году. У нашего правительства этих мер в плане мероприятий на этот год нет. Мы видим только план мероприятий правительства, который был озвучен в СМИ, и, исходя из него, я вижу, что никаких мер институционального характера предпринято не было. А у нас все проблемы исходят именно оттуда", – подчеркнул Марат Абдрахманов.

Юань не влияет на тенге?

По мнению третьего эксперта, прежде заметного влияния юаня на тенге не наблюдалось. Инфляция в Китае в годовом выражении находится в пределах 2,1-2,8%, в то время как инфляция в Казахстане – на уровне 20%.

"Поэтому, даже несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров с товарооборотом 18,2 млрд по итогам 2021 года, текущие колебания показателя инфляции вряд ли будут иметь заметное влияние на тенге и наш рынок в целом. На мой взгляд, гораздо более существенным будет изменение обменного курса рубля", – считает экономист, доктор делового администрирования Alma U Ерлан Ибрагимов.

Обосновывая свою точку зрения, экономист привел данные: по итогам 2021 года по объемам торгового оборота Россия являлась самым крупным партнером Казахстана с оборотом 24,2 млрд долларов, из которых экспорт – 6,9 млрд и импорт – 17,3 млрд. Наиболее вероятным предполагается ослабление рубля к доллару и, скорее всего, и к тенге.

"Исходя из структуры торгового баланса, импорт будет обходиться дешевле. Хотя вполне вероятно и изменение самой структуры торгового баланса. Таким образом, как мне кажется, инфляция в Китае на тенге не будет иметь существенного значения, а в свою очередь корректировка курса тенге к рублю будет являться поддерживающим фактором в формировании обменного курса тенге к доллару", – отметил Ерлан Ибрагимов.