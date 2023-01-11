Анастасия Волочкова удивила фанатов

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова на странице в Instagram поделилась с подписчиками моментами отдыха с Мальдив, сообщает Zakon.kz.

На видео танцовщица плавает в костюме Русалочки. Примечательно, что комментаторам понравился ролик.

Это, по крайней мере, что-то новенькое!

хоть что-то оригинальное;

неожиданно, необычно, необычайно красиво и интересно!

молодец, Анастасия. Отдыхайте и радуйтесь своей жизнью;

крутая задумка;

очень красивое видео, прям Русалочка, — отметили пользователи.

Другие же посоветовали на отдыхе убрать подальше телефон и наслаждаться.

Балерина является одной из самых эпатажных фигур среди звезд российского шоу-бизнеса. Ранее один из психологов прояснила склонность Волочковой к скандалам.