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Анастасия Волочкова удивила фанатов

Анастасия Волочкова удивила фанатов Фото: Instagram/volochkova_art
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова на странице в Instagram поделилась с подписчиками моментами отдыха с Мальдив, сообщает Zakon.kz.

На видео танцовщица плавает в костюме Русалочки. Примечательно, что комментаторам понравился ролик.

  • Это, по крайней мере, что-то новенькое!
  • хоть что-то оригинальное;
  • неожиданно, необычно, необычайно красиво и интересно!
  • молодец, Анастасия. Отдыхайте и радуйтесь своей жизнью;
  • крутая задумка;
  • очень красивое видео, прям Русалочка, — отметили пользователи.

Другие же посоветовали на отдыхе убрать подальше телефон и наслаждаться.

Балерина является одной из самых эпатажных фигур среди звезд российского шоу-бизнеса. Ранее один из психологов прояснила склонность Волочковой к скандалам.

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Анастасия Московчук
Россия Волочкова Анастасия
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