Анастасия Волочкова удивила фанатов
Фото: Instagram/volochkova_art
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова на странице в Instagram поделилась с подписчиками моментами отдыха с Мальдив, сообщает Zakon.kz.
На видео танцовщица плавает в костюме Русалочки. Примечательно, что комментаторам понравился ролик.
- Это, по крайней мере, что-то новенькое!
- хоть что-то оригинальное;
- неожиданно, необычно, необычайно красиво и интересно!
- молодец, Анастасия. Отдыхайте и радуйтесь своей жизнью;
- крутая задумка;
- очень красивое видео, прям Русалочка, — отметили пользователи.
Другие же посоветовали на отдыхе убрать подальше телефон и наслаждаться.
Балерина является одной из самых эпатажных фигур среди звезд российского шоу-бизнеса. Ранее один из психологов прояснила склонность Волочковой к скандалам.
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