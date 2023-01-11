О сроках роспуска Парламента Казахстана рассказали в Мажилисе

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов подтвердил возможность роспуска Парламента в январе текущего года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава комитета в кулуарах Мажилиса сообщил, что Парламент де-юре готов к роспуску.

"Все для этого (роспуска Парламента. – Прим. ред.) подготовлено, я имею в виду нормативно-правовую базу, соответствующие изменения в законы внесены о том, что будет смешанная система выборов как в маслихаты, так и в Мажилис Парламента. Поэтому я не исключаю, что это произойдет в ближайшее время, я пока точные сроки не знаю, возможно, в этом месяце". Депутат Мажилиса Арман Кожахметов

По его словам, роспуск Парламента может быть инициирован депутатами. После заявления о самороспуске будут объявлены следующие выборы, которые по законодательству должны состояться через два месяца после объявления.