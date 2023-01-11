12 незаконно построенных домов могут пойти под снос в Актау

По акту прокурорского надзора в суд было подано исковое заявление о сносе 12 незаконных построек. Суд уже вынес решение по одному жилому комплексу – в ближайшее время его снесут. Всего же было выявлено 107 объектов незаконного строительства в Актау, сообщает Zakon.kz.

Компании, в отношении которых были поданы иски в суд по построенным ими объектам: ТОО "Bazalt LTD", ТОО "Tetis Construction", ТОО "Kaz Elit Stroy", ТОО "Интерьер Строй Актау", ТОО "Kaz Elit Stroy", ТОО "Mega Technology Company", ТОО "КазСтройПремиум", ТОО "Garden Group", ТОО "Тарлан Строй", ТОО "Нур-Али", ТОО "Аштар Строй" и ТОО "Корпорация КСМ".



Кроме того, выявлено 6 фактов незаконного привлечения средств дольщиков.

То есть компании заключили договоры, привлекая деньги граждан, без оформления соответствующего разрешения по закону. Всего на них наложен административный штраф в 5,2 млн тенге. Это такие компании, как ТОО "ESG", TOO "Safi Stroi", TOO "Юпитер Строй Сервис", ТОО "Amanat PCC Group", ТОО "Компания Нур Сервис", ТОО "Интерьер Строй Актау".

На компании был наложен административный штраф в 5,2 млн тенге.

"По закону застройщик обязан взять разрешение о привлечении средств дольщиков в акимате. Но они эти процедуры закона обходят – разные договоры придумывают и заключают. Мы объясняли гражданам, но никто не прислушивается, они на свой страх и риск заключают договоры", – сказал прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.

Кирилл Александров