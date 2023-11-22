Незаконно построенный жилой комплекс снесли в Актау

Три незаконно построенных объекта снесли в Актау по решению суда. Среди них был жилой комплекс, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области 22 ноября, с 2022 года надзорное ведомство оштрафовало застройщиков 120 незаконных объектов на 90 млн тенге. Но в 28 случаях застройщики так и не устранили нарушения и не оформили необходимую документацию.

В результате по решению суда три незаконных объекта в Актау пошли под снос. В городе снесли незаконно построенные жилой и коммерческий комплексы, а также таунхаус.





"По всем объектам отсутствовали разрешительные документы на строительство и проектно-сметная документация", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Дольщиков Актау предупредили о том, что застройщики не вправе привлекать средства граждан без оформления соответствующих разрешительных документов. Поэтому перед тем, как вкладываться в строительство, нужно потребовать у застройщика соответствующую документацию.

Ранее в Астане также снесли незаконно возведенный жилой комплекс.