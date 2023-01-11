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Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку

Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку Фото: Zakon.kz
В Алматы 12-13 января школьников и студентов колледжей переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования города сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января 2023 года учащиеся 0, 1-11 (12) классов и студенты I, II курсов колледжей переходят на дистанционное обучение.

Прогноз погоды в Алматы:

12 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -15...-17°С.

13-14 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°С, днем -16...-18°С.

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Анастасия Стативкина
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