Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку

В Алматы 12-13 января школьников и студентов колледжей переводят на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования города сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 12-13 января 2023 года учащиеся 0, 1-11 (12) классов и студенты I, II курсов колледжей переходят на дистанционное обучение.

Прогноз погоды в Алматы:

12 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -15...-17°С.



13-14 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°С, днем -16...-18°С.