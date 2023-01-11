Все полеты по США приостановили из-за сбоя в компьютерной системе

Федеральное управление гражданской авиации США проводит окончательную проверку и перезагрузку системы. Затронуты операции во всей Национальной системе воздушного пространства, сообщает Zakon.kz.

В Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что они работают над восстановлением системы уведомления воздушных миссий, которая предупреждает пилотов о потенциальных опасностях на маршруте полета, сообщает Sky News.

Около 1230 рейсов в США или из США задержали, а 105 рейсов отменили. Большинство задержанных рейсов было сосредоточено вдоль Восточного побережья.

"Сегодня утром нам сообщили, что система NOTAM вышла из строя, она является частью системы управления воздушным движением. Это очень важно для того, чтобы рейсы могли безопасно взлетать. Поэтому самое загруженное воздушное пространство в мире, воздушное пространство над Соединенными Штатами, не открылось, как это должно было произойти сегодня утром". Корреспондент Sky News Марк Стоун

Из-за сбоя авиакомпания United Airlines заявила, что временно отложила все внутренние рейсы. По данным авиационной аналитической компании Cirium, сегодня из аэропортов США должны были вылететь 21 464 рейса.