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Наркотрафик на 41 млн тенге выявили в Костанайской области

наркотрафик выявили в Костанайской области Фото: пресс-служба МВД РК
Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и Министерства внутренних дел выявили схему распространения наркотиков в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках поступившей от МВД информации о продаже наркотиков через Telegram провели анализ и выявили реализаторов наркотических средств в Костанайской области.

С использованием современных технологий в поле зрения попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и разоблачили преступную схему.

"Анализ установил более 350 потребителей наркотиков и организаторов распространения запрещенных веществ. Как показал анализ, всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 млн тенге".Пресс-служба АФМ

Результаты анализа финансовых потоков передали в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов.

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АФМ РК МВД РК Костанайская область
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