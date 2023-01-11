Наркотрафик на 41 млн тенге выявили в Костанайской области

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу и Министерства внутренних дел выявили схему распространения наркотиков в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ в рамках поступившей от МВД информации о продаже наркотиков через Telegram провели анализ и выявили реализаторов наркотических средств в Костанайской области.



С использованием современных технологий в поле зрения попали подозрительные операции по банковским счетам, через которые и разоблачили преступную схему.

"Анализ установил более 350 потребителей наркотиков и организаторов распространения запрещенных веществ. Как показал анализ, всего с июня по сентябрь незаконный оборот от преступной деятельности составил более 41 млн тенге". Пресс-служба АФМ

Результаты анализа финансовых потоков передали в правоохранительные органы для дальнейшего задержания реализаторов.