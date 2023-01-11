Сильный мороз, туман и шквал ожидаются в шести областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 6 регионах страны на 12 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. Ночью на большей части области ожидается очень сильный мороз до -30-33. В Таразе временами ожидается туман. Ночью – очень сильный мороз до -28-30.

Ночью на большей части Туркестанской области ожидается сильный мороз -25-27 градусов. В Шымкенте ночью – сильный мороз -25. В Туркестане ночью ожидается сильный мороз -25-27 градусов.



Ночью на северо-востоке Мангистауской области сохраняется мороз -19-24. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 17-22 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



На юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске – низовая метель. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области 18-23, порывы 23-28, ночью временами 30 м/с и более.

