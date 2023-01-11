Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов

15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22", сообщает Zakon.kz.

Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтвердилась. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. Диаметр отверстия – менее 1 миллиметра.

"Специалисты сделали вывод: "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" – 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме". пресс-служба "Роскосмоса"

Ранее планировалось, что на этом корабле 16 марта отправятся на станцию космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара.

Экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-23".

Ранее сообщалось, что для спасения космонавтов из МКС могут привлечь SpaceX.