Ситуация в Украине: Дуда приехал во Львов, Песков заявил о готовности РФ к мирным переговорам
Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом во Львов, где его встретил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Zakon.kz.
- Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заблокировала 9 новых каналов "по переправке уклонистов за границу".
- Национальный банк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка, следует из опубликованного заявления на странице украинского регулятора в соцсети.
- Президент Филиппин Маркос с июня игнорирует попытки Зеленского связаться с ним, заявил украинский временный поверенный.
- Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.
- МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми.
- Враждебные действия Эстонии в отношении российских дипломатов не останутся без ответа – МИД России.
- Каждый эстонец перечислил на нужды Украины по 255 евро, а каждый поляк – 80 евро, заявил в среду глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
- Евросоюз пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций, сообщил источник РИА Новости.
- Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем – более предпочтительный вариант, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины с вооружением. Также президенты обсудили предстоящий Саммит Украина – ЕС.
- Помимо этого Зеленский созвонился с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и президентом Эстонии Аларом Карисом. Они обсудили реализацию 10-шаговой формулы мира и дальнейшую евроатлантическую интеграцию Украины.
- Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Харьков. По ее словам, Германия выделит Украине 20 млн евро на финансирование услуг спутниковой связи Starlink.
- США начнут обучать украинских военных обращаться с ЗРК Patriot уже на следующей неделе, это будет проходить непосредственно в Штатах, сообщили в Пентагоне.
- Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока в стране не прекратится война, заявил вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
- В Турции прошла встреча российского и украинского омбудсменов. Российский омбудсмен Москалькова обратилась к спикеру турецкого парламента с просьбой прекратить поставки оружия Украине и попросила украинского коллегу помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России.
- Песков опроверг информацию о запрете выезда мужчин из России с 9 января.
- Также он заявил, что в России отслеживают ситуацию с информацией о том, что Турция с ноября 2022 года якобы поставляет Киеву кассетные боеприпасы.
- Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях: по его словам, на заводах до сих пор нет заказов. Также президент поручил министру промышленности Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов.
- ВВС и войска ПВО Беларуси осуществили наращивание Сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России, сообщили в Минобороны Беларуси.
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