Ситуация в Украине: Дуда приехал во Львов, Песков заявил о готовности РФ к мирным переговорам

Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом во Львов, где его встретил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Zakon.kz.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заблокировала 9 новых каналов "по переправке уклонистов за границу".

Национальный банк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти с российского рынка, следует из опубликованного заявления на странице украинского регулятора в соцсети.

Президент Филиппин Маркос с июня игнорирует попытки Зеленского связаться с ним, заявил украинский временный поверенный.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми.

Враждебные действия Эстонии в отношении российских дипломатов не останутся без ответа – МИД России.

Каждый эстонец перечислил на нужды Украины по 255 евро, а каждый поляк – 80 евро, заявил в среду глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.

Евросоюз пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций, сообщил источник РИА Новости.

Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, достижение целей мирным путем – более предпочтительный вариант, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины с вооружением. Также президенты обсудили предстоящий Саммит Украина – ЕС.

Помимо этого Зеленский созвонился с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и президентом Эстонии Аларом Карисом. Они обсудили реализацию 10-шаговой формулы мира и дальнейшую евроатлантическую интеграцию Украины.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Харьков. По ее словам, Германия выделит Украине 20 млн евро на финансирование услуг спутниковой связи Starlink.

США начнут обучать украинских военных обращаться с ЗРК Patriot уже на следующей неделе, это будет проходить непосредственно в Штатах, сообщили в Пентагоне.

Украина не сможет стать членом Евросоюза, пока в стране не прекратится война, заявил вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В Турции прошла встреча российского и украинского омбудсменов. Российский омбудсмен Москалькова обратилась к спикеру турецкого парламента с просьбой прекратить поставки оружия Украине и попросила украинского коллегу помочь гражданам Украины, желающим посетить родственников в России.



Песков опроверг информацию о запрете выезда мужчин из России с 9 января.

Также он заявил, что в России отслеживают ситуацию с информацией о том, что Турция с ноября 2022 года якобы поставляет Киеву кассетные боеприпасы.

Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях: по его словам, на заводах до сих пор нет заказов. Также президент поручил министру промышленности Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов.

ВВС и войска ПВО Беларуси осуществили наращивание Сил противовоздушной обороны РГВ Беларуси и России, сообщили в Минобороны Беларуси. Читайте также Бердымухамедов-старший намерен вновь изменить Конституцию В США нашли еще один пакет секретных бумаг Байдена

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