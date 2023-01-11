Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Данные более чем 260 тысяч казахстанских клиентов спортивного магазина утекли в Сеть

контакты Фото: pixabay
Данные более чем 260 тысяч казахстанских клиентов магазина "Спортмастер" утекли в Сеть, сообщает Zakon.kz.

Национальная служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT уточнила, что список содержал в себе более 260 тыс. строк с данными граждан Казахстана. Актуальность данных захватывает период с 15 сентября 2012 года по 18 мая 2018 года. Файл содержит в себе имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт.

"Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платежную информацию, а также учетные данные сотрудников, начато внутреннее расследование. По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации", – говорится в сообщении.

Для того чтобы минимизировать риски утечки данных, Служба KZ-CERT рекомендует:

  • проявлять бдительность и ни в коем случае не предоставлять свои конфиденциальные данные;
  • использовать виртуальные банковские карты для онлайн-шопинга;
  • c подозрением относиться к нежелательным телефонным звонкам, сообщениям электронной почты и в мессенджерах;
  • остерегаться открытия сомнительных ссылок, получаемых в мессенджерах;
  • в обязательном порядке использовать двухфакторную аутентификацию в приложениях и сервисах (2FA) для обеспечения дополнительного уровня безопасности;
  • в случае получения подозрительного обращения по телефонному звонку, электронной почте или в мессенджере следует проверить его, связавшись напрямую с компанией;
  • в случае, если есть подозрения на компрометацию ваших банковских данных, следует заблокировать карту, связаться с отделением банка и проконсультироваться о необходимых мерах для предотвращения дальнейших последствий, связанных с возможным списанием денежных средств;
  • в случае компрометации путем фишинговой атаки незамедлительно сменить все пароли, которые могли быть скомпрометированы.

Читайте также

Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления