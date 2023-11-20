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260 тысяч трансгендеров в Великобритании насчитали по ошибке

260 тысяч трансгендеров насчитали в Великобритании по ошибке Фото: pixabay
Общественники требуют, чтобы британское статистическое ведомство пересмотрело свою информацию о том, что в королевстве якобы живут более 260 тысяч трансгендеров. Эти данные могут быть ошибочными, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, Управление национальной статистики Великобритании проверяет данные переписи 2021 года, по которым в стране насчитали 262 тысячи трансгендеров. Велика вероятность, что эта информация неверна.

Активисты одной из общественных групп потребовали, чтобы британское статистическое ведомство заново проанализировало данные переписи. Выяснилось, что многие респонденты, которым задавали вопрос о принадлежности к трансгендерам, просто его не понимали. В итоге статистики заявили, что 0,5% населения страны якобы составляют трансгендерные люди, хотя на самом деле их, вероятно, намного меньше.

Во время переписи 2021 года у британцев впервые спрашивали об их гендерной самоидентификации. В опросном листе был вопрос: "Является ли гендер, с которым вы себя идентифицируете, тем же самым, что и ваша зарегистрированная при рождении половая принадлежность?". При проверке данных оказалось, что люди, для которых английский – не родной язык, в четыре раза чаще отвечали на этот вопрос отрицательно. По всей вероятности, они неправильно понимали его смысл. В итоге целые районы Лондона, населенные этническими меньшинствами, в представлении статистиков стали местами компактного проживания трансгендеров.

В Управлении национальной статистики Великобритании признали, что в данные переписи могла закрасться ошибка. Общественники указывают, что собранная статистиками информация по гендерным вопросам "хуже, чем бесполезна", и требуют не включать такие вопросы в следующую перепись.

Ранее сообщалось, что власти Уэльса намерены пересмотреть значение слова "женщина".

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