В Караганде рабочего насмерть придавило вагоном с углем
Фото: pixabay
В Караганде рабочего насмерть придавило вагоном с углем, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет телеканал "Астана", предположительно, трагедия произошла на станции Караганда-Сортировочная. Состав шел по прямому пути и во время проведения маневра сошел с рельсов.
"Составитель железнодорожного цеха, находившийся на спецподножке вагона, получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту Управлением по инспекции труда назначена комиссия. Обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам расследования". Пресс-секретарь Управления по инспекции труда Карагандинской области Айзада Жумабекова
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