В Караганде рабочего насмерть придавило вагоном с углем, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", предположительно, трагедия произошла на станции Караганда-Сортировочная. Состав шел по прямому пути и во время проведения маневра сошел с рельсов.