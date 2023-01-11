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В Кызылорде в одном из лаундж-баров конфликт закончился стрельбой

стрельба Фото: polisia.kz
В Кызылорде в одном из лаундж-баров конфликт закончился стрельбой, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 10 января в 01:30. В ходе словесной перепалки один из посетителей, выстрелив из травматического пистолета в плечо второго, скрылся с места происшествия.

"Потерпевшему в городской больнице оказана медицинская помощь и он отпущен домой. Стражи порядка в дежурные сутки задержали подозреваемого – ранее судимого 24-летнего горожанина. Изъяты вещественные доказательства", – сообщает пресс-служба ДП Кызылординской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство". Назначены экспертизы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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