Медики рассказали, как вернуть здоровый сон после праздников
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После долгих праздников и выходных часто сбивается нормальный режим сна, так необходимый для восстановления не только физических сил, но и эмоционального состояния. Способ вернуть нормальный сон назвали российские медики, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают специалисты, сон должен быть полноценным и качественным. Подавляющему большинству взрослых людей требуется 7-9 часов сна каждую ночь. Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим: нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна.
Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова в официальном Telegram-канале ведомства рекомендовала: чтобы вернуть правильный режим, перед сном нужно прогуляться, воздержаться от просмотра телевизора и экрана смартфона, организовать сон в хорошо проветриваемой комнате, выключить все источники освещения.
Для сохранения здорового режима сна:
- Контролируйте питание: старайтесь питаться сбалансированно в течение дня.
- Исключите плотный ужин за три часа до сна и включите в свой рацион сыр, шпинат и курицу.
- Избегайте употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна.
- Чем ярче освещение, тем больше серотонина, и соответственно — человек бодрее. Чем темнее, тем больше вырабатывается мелатонина, и тем нам сильнее хочется спать.
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