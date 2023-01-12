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Медики рассказали, как вернуть здоровый сон после праздников

Медики рассказали, как вернуть здоровый сон после праздников Фото: pexels
После долгих праздников и выходных часто сбивается нормальный режим сна, так необходимый для восстановления не только физических сил, но и эмоционального состояния. Способ вернуть нормальный сон назвали российские медики, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, сон должен быть полноценным и качественным. Подавляющему большинству взрослых людей требуется 7-9 часов сна каждую ночь. Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим: нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна.

Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова в официальном Telegram-канале ведомства рекомендовала: чтобы вернуть правильный режим, перед сном нужно прогуляться, воздержаться от просмотра телевизора и экрана смартфона, организовать сон в хорошо проветриваемой комнате, выключить все источники освещения.

Для сохранения здорового режима сна:

  • Контролируйте питание: старайтесь питаться сбалансированно в течение дня.
  • Исключите плотный ужин за три часа до сна и включите в свой рацион сыр, шпинат и курицу.
  • Избегайте употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна.
  • Чем ярче освещение, тем больше серотонина, и соответственно — человек бодрее. Чем темнее, тем больше вырабатывается мелатонина, и тем нам сильнее хочется спать.

Елена Вебер
Россия
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