В Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным
Ранее цены на реализацию топлива АЗС устанавливались на 180 дней и продлевались по необходимости.
Сам перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, остался без изменений.
Не изменились и цены на бензин и дизтопливо, установленные ранее.
Сейчас они составляют:
- бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
бензин марки Аи-92 и Аи-93:
- в Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр;
- в городах Астана, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау – 182 тенге за литр.
Дизтопливо в объеме 100 литров в день можно приобрести за 230-260 тенге при предъявлении казахстанского водительского удостоверения.
Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге в зависимости от региона. Чтобы заправиться по этой цене, нужно предъявить свидетельство о регистрации транспорта в РК.
Остальным категориям лиц, а также свыше указанных лимитов дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.