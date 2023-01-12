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В Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным

В Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики своими приказами от 11 января 2023 года внес соответствующие изменения в перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, сообщает Zakon.kz.

Ранее цены на реализацию топлива АЗС устанавливались на 180 дней и продлевались по необходимости.

Сам перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, остался без изменений.

Не изменились и цены на бензин и дизтопливо, установленные ранее.

Сейчас они составляют:

  • бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

бензин марки Аи-92 и Аи-93:

  • в Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр;
  • в городах Астана, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау – 182 тенге за литр.

Дизтопливо в объеме 100 литров в день можно приобрести за 230-260 тенге при предъявлении казахстанского водительского удостоверения.

Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге в зависимости от региона. Чтобы заправиться по этой цене, нужно предъявить свидетельство о регистрации транспорта в РК.

Остальным категориям лиц, а также свыше указанных лимитов дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

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Лариса Черненко
транспорт МЭ РК Казахстан
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