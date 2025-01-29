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Право

Государственное регулирование цен на бензин и дизтопливо отменили в Казахстане

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 13:47 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики утвердил приказ от 27 января 2025 года о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики, которыми в Казахстане устанавливались цены на нефтепродукты, сообщает Zakon.kz.

В частности, утратили силу:

  • Приказ министра энергетики РК от 8 декабря 2014 года "Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен";
  • Приказ министра энергетики РК от 19 мая 2015 года "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен" и ряд приказов, вносящих в них поправки.

Приказ вводится в действие с 30 января 2025 года.

В министерстве пояснили, что на сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами.

Так, разница в ценах на бензин АИ-92 составляет от 40% до 138%, на дизельное топливо – от 20% до 79%. Это провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем.

В связи с чем Казахстан переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.

В ведомстве обещают совместно с заинтересованными органами усилить контроль на рынке, обеспечить исполнение законодательства и бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок.

Для защиты интересов граждан продолжится оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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