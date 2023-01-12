Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году

C 1 января 2023 года на 5% увеличены выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых после 1 января 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ЕНПФ, пенсионные выплаты осуществляются в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства РК.

Согласно этой методике, выплаты выходящим на пенсию рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5% – и делится на 12.



Для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 60 месяцев, предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2023 году прожиточный минимум составил 40 567 тенге).

Соответственно, с начала года размер минимальной выплаты из ЕНПФ увеличился на 8,5% и составил 28 396,9 тенге (70% * 40 567). В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

В ЕНПФ пояснили, что если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2023 году размер единовременной пенсионной выплаты составит 636 912 тенге = 12 * 53 076 тенге).

Казахстанцам, вышедшим на пенсию и получившим свои пенсионные выплаты из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты рассчитываются по методике, действовавшей на момент назначения пенсионных выплат: сумма годовой пенсионной выплаты рассчитывается и не превышает наибольшую из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2023 году – 1 592 280 тенге =30*53 076 тенге) и величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя.

Отметим, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.