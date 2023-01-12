Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году

сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
C 1 января 2023 года на 5% увеличены выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых после 1 января 2018 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ЕНПФ, пенсионные выплаты осуществляются в соответствии с методикой, утвержденной постановлением правительства РК.

Согласно этой методике, выплаты выходящим на пенсию рассчитываются следующим образом: в первый год получения выплат сумма пенсионных накоплений умножается на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5% – и делится на 12.

Для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 групп, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 60 месяцев, предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие размер ежемесячной пенсионной выплаты. Для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2023 году прожиточный минимум составил 40 567 тенге).

Соответственно, с начала года размер минимальной выплаты из ЕНПФ увеличился на 8,5% и составил 28 396,9 тенге (70% * 40 567). В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты увеличивается на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

В ЕНПФ пояснили, что если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (в 2023 году размер единовременной пенсионной выплаты составит 636 912 тенге = 12 * 53 076 тенге).

Казахстанцам, вышедшим на пенсию и получившим свои пенсионные выплаты из ЕНПФ до 1 января 2018 года, пенсионные выплаты рассчитываются по методике, действовавшей на момент назначения пенсионных выплат: сумма годовой пенсионной выплаты рассчитывается и не превышает наибольшую из тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2023 году – 1 592 280 тенге =30*53 076 тенге) и величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных накоплений на коэффициент текущей стоимости пенсионных накоплений в соответствующем возрасте получателя.

Отметим, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

Читайте также

Jusan Bank ответил на заявление Алихана Смаилова

Курсы валют на 12 января в обменниках Казахстана

Доллар немного подорожал на торгах 11 января

Лариса Черненко
ЕНПФ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления