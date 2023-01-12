Лионель Месси забил гол за "ПСЖ" после триумфа на ЧМ-2022
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Сам же поединок завершился успехом парижской дружины со счетом 2:0. Первый гол у хозяев поля уже на пятой минуте забил Уго Экитике. Второй гол зрителям пришлось ждать целый тайм, и он был записан в актив капитана сборной Аргентины. Пас защитника "парижан" Норди Мукиеле на 72-й минуте нашла нога Месси, который точно поразил ворота соперника.
Лучший игрок ЧМ-2022 в последнее время показывает шикарные результаты. За последние девять игр в составе "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель забил девять голов, четыре из них – с пенальти. Плюс у него четыре результативных паса.