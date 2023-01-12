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Диетолог перечислила полезные продукты для женского здоровья

товары Фото: pixabay
Врач-диетолог Инна Кононенко посоветовала женщинам внести в свой рацион говяжью, свиную, куриную печень, а также говяжий или свиной язык. Эти продукты богаты железом, сообщает Zakon.kz.

Однако при заболеваниях ЖКТ печень противопоказана, говорит специалист. Если нет никаких противопоказаний, то к такому блюду можно добавить овощи свежие либо после тепловой обработки. 

Также Инна Кононенко рекомендовала включать в меню крестоцветные: брокколи, белокочанную, брюссельскую и цветную капусту, листья салата. Все эти продукты благотворно влияют на здоровье, продляют молодость и красоту, пишет "Москва 24".

Большинство людей стараются придерживаться здорового питания, выбирая в магазине продовольственные товары, которые зарекомендовали себя как предпочтительные. Корреспондент Zakon.kz сделал подборку тех продуктов, которые лучше не употреблять слишком часто.

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