Топ-5 продуктов, полезность которых преувеличена

Большинство людей стараются придерживаться здорового питания, выбирая в магазине продовольственные товары, которые зарекомендовали себя как предпочтительные. Zakon.kz сделал подборку тех продуктов, которые лучше не употреблять слишком часто.

Фруктовые соки

По мнению многих, соки полезны и питательны. Но надо понимать, что в пакетированные фруктовые соки и нектары добавляют консерванты, пищевые добавки, нередко – красители и большое количество сахара.

Поэтому диетологи советуют уменьшать количество консервированных соков в своем рационе. Лучше пить натуральные, но тоже без фанатизма.

Хотя, казалось бы, соками можно не только утолить жажду, но и витаминизировать свой организм: они содержат все необходимые человеку микроэлементы, минеральные соли, ферменты, аминокислоты и другие полезные вещества. Кроме того, натуральные соки питают и очищают организм от шлаков и токсинов, нормализуют пищеварение, снижают уровень холестерина в крови и повышают иммунитет. Они малокалорийны и легко усваиваются. Но ключевым здесь является употребление их в умеренном количестве.

Увлекаться свежевыжатыми соками не стоит, особенно натощак. Они противопоказаны при язве желудка и заболеваниях поджелудочной железы. Более сладкие – при сахарном диабете, аллергических заболеваниях, кариесе, избыточном весе.

Йогурт

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Сладкие молочные продукты, такие как йогурты, привлекательны на вкус и любимы сторонниками правильного питания. Йогурты подходят как быстрый завтрак или перекус. Но эксперты отмечают, что слухи о пользе этих кисломолочных продуктов сильно преувеличены – количество сахара в составе многих йогуртов на полках магазина зашкаливает.



Только натуральный йогурт содержит кальций, полезные для желудка и кишечника бактерии. При этом кисломолочные продукты должны быть недлительного хранения, без ароматизаторов и большого количества сахара и консервантов. Молочнокислые бактерии полезны тем, что способны подавлять рост вредной микрофлоры, и, по большому счету, как заверяют врачи, консерванты в йогуртах в принципе не должны использоваться – они там просто не нужны, ведь с вредными микробами справляются полезные.

Мюсли

Весьма популярные завтраки быстрого приготовления, к сожалению, почти не содержат полезных веществ. Основной вред мюсли кроется в современном понимании готового завтрака, где на первое место выходят вкус и сахар.

Так, современные мюсли или хлопья могут быть очень калорийными, так как в них часто добавляются сахар, мед, шоколад и ароматизаторы. Поэтому постоянно обращайте внимание на состав, и если вас что-то смутит в перечне ингредиентов, лучше откажитесь от заведомо некачественного продукта.

Сладкие мюсли приведут к набору лишнего веса из-за лишней энергии, которую организму просто некуда будет деть, а также могут оказать негативное воздействие на поджелудочную железу.

Полезные мюсли можно успешно приготовить самостоятельно, вооружившись овсянкой, горсткой изюма или сухофруктов, орехами и отрубями. Останется только смешать ингредиенты и залить, ориентируясь на свой вкус, молоком, кефиром или натуральным йогуртом. При желании можно добавить туда любимые фрукты и ягоды.

Но не стоит злоупотреблять мюсли, даже полезными, – это тяжелая пища, которую желудок переваривает достаточно долго.

Цельнозерновой хлеб

Фото: pexels

Цельнозерновой хлеб, как очевидно из названия, хлеб, который пекут из цельных зерен. Это могут быть зерна пшеницы, кукурузы, овса, ржи или ячменя. Зерна не чистят, оставляя на них твердый слой.



По мнению многих специалистов, такой хлеб позволяет сохранять стройность и укрепить здоровье. Но важно разбираться, что обычный хлеб с добавлением злаковых нельзя называть цельнозерновым. На упаковке такого вида хлеба должно быть указано, что при его изготовлении использовали неочищенное зерно.

Существуют негативные последствия чрезмерного употребления такого вида продукта. В первую очередь считается, что с крупными фракциями грубо перемолотой муки в организм может попасть множество бактерий, которые не погибли при выпекании. В результате могут возникнуть нарушения естественной микрофлоры кишечника и, как следствие, проблемы с пищеварением.

Вред цельнозернового хлеба может заключаться и в том, что не каждый пищевой тракт готов переработать грубые фрагменты. Если желудок и кишечник в норме, то для них такая пища пойдет только на пользу. Когда имеются какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, его употребление может приводить к расстройствам пищеварения и обострениям болезней. Тем не менее для здорового организма хлеб из цельнозерновой муки является более предпочтительным и несет больше пользы, чем хлебобулочные изделия из муки высшего сорта.

Фитнес-батончики

В супермаркетах можно найти разные виды батончиков: мультизлаковые, протеиновые, энергетические. Конечно, если вы активный спортсмен и посещаете тренировки более трех раз в неделю и в целом ведете активный образ жизни, то вы можете себе их позволить. А если вы офисный работник с автомобилем и спорт у вас случается раз в неделю длительностью не более 30 минут, то вам протеиновые батончики противопоказаны.

Считается, что любой батончик – альтернатива перекусу. Но он больше уместен, если вы понимаете, что не сможете перекусить в ближайшее время. Его удобно взять с собой. Увлекаться такими батончиками не следует, основной их состав – углеводы, жиры и белки, в большинстве случаев – это шоколадный батончик.

К тоже же важно правильно выбрать такой продукт. Отдавайте предпочтение батончикам с натуральным составом, откажитесь от сахарозаменителей. Порция на один прием не должна превышать 40−50 грамм.

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