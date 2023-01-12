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Как будет проходить разовая легализация иностранных автомобилей

Казахстан автомобиль легализация МВД регистрация Фото: Zakon.kz
Разовая легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, начнется 23 января и продлится до 1 июля 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О том, как будет проходить разовая легализация иностранных автомобилей, на брифинге в СЦК рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

"Правила вводятся в действие по истечении 10 календарных дней со дня первого официального опубликования. Учитывая, что правила опубликованы сегодня, они вступят в силу 23 января 2023 года, в понедельник. С этого же дня мы приступаем к легализации указанного транспорта. Правилами установлены конкретные критерии, в каких случаях автомобили подлежат легализации с уплатой ставки сбора в размере 200 тыс. тенге и освобождением от утильсбора". Игорь Лепеха

Установлены следующие критерии для легализации:

  1. Автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентября 2022 года.
  2. Не находиться в розыске.
  3. Снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве.
  4. Пройти в случае необходимости таможенную очистку.

Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяются на легковые автомобили, малые и средние автобусы полной массой до 5 тонн, небольшие грузовые автомобили массой до 3,5 тонны. В том числе с правосторонним расположением управления.

Владелец должен предоставить четыре документа:

  1. заявление;
  2. документ, удостоверяющий личность;
  3. паспорт транспортного средства либо свидетельство о регистрации транспортного средства;
  4. документ, подтверждающий право собственности на это транспортное средство.

После подачи заявления и документов транспортное средство предоставляется на пункт осмотра при СпецЦоне для сверки номерных агрегатов. Сверка будет проводиться экспертом-криминалистом органов внутренних дел. После прохождения сверки в срок до двух дней будет вынесено решение, подлежит легализации транспортное средство либо нет.

В случае прохождения успешной проверки заявителю на его мобильный телефон будет направлено короткое уведомление о положительном результате и необходимости явки в СпецЦОН для регистрации транспортного средства.

Для регистрации владелец транспортного средства уплачивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлины за техпаспорт (4313 тенге), а также госномер (9660 тенге) и сдает оригиналы документов работнику СпецЦОНа (иностранный техпаспорт, документ, подтверждающий право собственности).

После завершения всех процедур владельцу автомобиля выдается регистрационный документ и госномер Республики Казахстан.

"До конца легализации мы рейдов проводить не будем. Но предупреждаю, что сразу, как только легализация закончится, мы проведем рейд "Легальный водитель". И тогда все машины с иностранным учетом будут нами проверены на предмет наличия документов о регистрации".Игорь Лепеха

В МВД предупредили, что настоящая легализация иностранных автомобилей – это разовая акция. Впредь гражданам Казахстана после приобретения авто с иностранным учетом необходимо соблюдать требования об их своевременной регистрации в Республике Казахстан в течение 10 рабочих дней.

Те автомобили, которые не пройдут легализацию, либо ввезенные после 1 сентября 2022 года и не зарегистрированные гражданами Казахстана в общем порядке, будут считаться незаконно находящимися в эксплуатации на территории страны со всеми вытекающими правовыми последствиями.

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