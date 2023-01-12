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В США продлили статус ЧС из-за коронавирусной инфекции

режим ЧС продлили в США Фото: pixabay
11 января Министерство здравоохранения США продлило статус ЧС пандемии COVID-19 в области общественного здравоохранения. Это позволит миллионам американцев продолжать получать бесплатные анализы, вакцины и лечение, сообщает Zakon.kz.

Впервые режим ЧС в США объявили в январе 2020 года, с тех пор его продлевали каждый квартал. Действие режима должно было закончиться на этой неделе, сообщает Reuters.

В ноябре представители администрации Байдена заявили, что возможность зимнего всплеска заболеваемости и необходимость дополнительного времени для перехода на частный рынок для продажи тестов, вакцин и лечения были двумя факторами, повлиявшими на решение не отменять ЧС в январе.

По истечении срока действия ЧС частные и государственные страховые компании здравоохранения возьмут на себя расходы по лечению COVID для большинства американцев.

Сообщается, что увеличение доступности вакцин и лекарств значительно сократило масштабы пандемии с начала президентского срока Джо Байдена, когда ежедневно умирало более 3000 американцев. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), от инфекции продолжают умирать сотни людей в день.

Ежедневные случаи заболевания в США значительно ниже рекордного уровня всплеска в январе 2022 года. Тем не менее значения выросли в среднем до более чем 67 тыс. человек по состоянию на 4 января.

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