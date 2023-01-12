Павлодарский НХЗ предупредил о возможном сокращении производства бензина и дизтоплива

Из-за несвоевременного вывоза сжиженного углеводородного газа (СУГ) из парков ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" может сократиться производство бензина и дизельного топлива. Об этом корреспонденту Zakon.kz 12 января 2023 года рассказали в пресс-службе ПНХЗ.

Отмечается, что затоваривание парка сжиженных газов ПНХЗ происходит в связи с несвоевременным вывозом СУГ газосетевыми организациями.

Максимальная масса сжиженного углеводородного газа, которую можно разместить в парках ТОО "ПНХЗ", составляет 3600 тонн.



"На 00:00 11 января 2023 года в парках ПНХЗ было в наличии 2857 тонн СУГ, при этом суточное производство СУГ на предприятии составляет 1000-1050 тонн. При сохранении существующей тенденции ПНХЗ будет вынужден произвести остановку ряда технологических установок для прекращения производства сжиженного газа. Данное обстоятельство приведет также к сокращению производства бензина и дизельного топлива". Пресс-служба ТОО "ПНХЗ"

Чтобы избежать срыва выполнения утвержденной производственной программы, руководство ПНХЗ просит акиматы Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской и Жетысуской областей, а также Алматы "оказать содействие для своевременного вывоза сжиженного углеводородного газа из ТОО "ПНХЗ" согласно плану поставки СУГ вне товарных бирж на январь 2023 года".

Ранее сообщалось, что в Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным.