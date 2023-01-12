Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Павлодарский НХЗ предупредил о возможном сокращении производства бензина и дизтоплива

Павлодарский НХЗ предупредил о возможном сокращении производства бензина и дизтоплива Фото: pnhz.kz
Из-за несвоевременного вывоза сжиженного углеводородного газа (СУГ) из парков ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" может сократиться производство бензина и дизельного топлива. Об этом корреспонденту Zakon.kz 12 января 2023 года рассказали в пресс-службе ПНХЗ.

Отмечается, что затоваривание парка сжиженных газов ПНХЗ происходит в связи с несвоевременным вывозом СУГ газосетевыми организациями.

Максимальная масса сжиженного углеводородного газа, которую можно разместить в парках ТОО "ПНХЗ", составляет 3600 тонн.

"На 00:00 11 января 2023 года в парках ПНХЗ было в наличии 2857 тонн СУГ, при этом суточное производство СУГ на предприятии составляет 1000-1050 тонн. При сохранении существующей тенденции ПНХЗ будет вынужден произвести остановку ряда технологических установок для прекращения производства сжиженного газа. Данное обстоятельство приведет также к сокращению производства бензина и дизельного топлива".Пресс-служба ТОО "ПНХЗ"

Чтобы избежать срыва выполнения утвержденной производственной программы, руководство ПНХЗ просит акиматы Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской и Жетысуской областей, а также Алматы "оказать содействие для своевременного вывоза сжиженного углеводородного газа из ТОО "ПНХЗ" согласно плану поставки СУГ вне товарных бирж на январь 2023 года".

Ранее сообщалось, что в Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным.

Читайте также

Данные более чем 260 тысяч казахстанских клиентов спортивного магазина утекли в Сеть

Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов

Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления