Павлодарский НХЗ предупредил о возможном сокращении производства бензина и дизтоплива
Отмечается, что затоваривание парка сжиженных газов ПНХЗ происходит в связи с несвоевременным вывозом СУГ газосетевыми организациями.
Максимальная масса сжиженного углеводородного газа, которую можно разместить в парках ТОО "ПНХЗ", составляет 3600 тонн.
"На 00:00 11 января 2023 года в парках ПНХЗ было в наличии 2857 тонн СУГ, при этом суточное производство СУГ на предприятии составляет 1000-1050 тонн. При сохранении существующей тенденции ПНХЗ будет вынужден произвести остановку ряда технологических установок для прекращения производства сжиженного газа. Данное обстоятельство приведет также к сокращению производства бензина и дизельного топлива".Пресс-служба ТОО "ПНХЗ"
Чтобы избежать срыва выполнения утвержденной производственной программы, руководство ПНХЗ просит акиматы Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Алматинской и Жетысуской областей, а также Алматы "оказать содействие для своевременного вывоза сжиженного углеводородного газа из ТОО "ПНХЗ" согласно плану поставки СУГ вне товарных бирж на январь 2023 года".
Ранее сообщалось, что в Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным.