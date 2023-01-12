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В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы

В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории страны по-прежнему будет оказывать влияние арктический антициклон, с которым сохраняется морозная погода без осадков.

"На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юго-востоке республики – туман".  РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской областей сохраняется очень сильный мороз 30-35 градусов.

В Астане – переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 15-17°С мороза

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 23-25°С, днем 13-15°С мороза.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 24-26°С, днем 10-12°С мороза.

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